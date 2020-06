Marie cultive la verveine citronnelle

La verveine citronnelle est un petit arbrisseau originaire d’Amérique du sud. Aloysia citriodora fait partie de la grande famille des Verbenaceae, avec d’autres comme la verveine officinale et la mélisse avec lesquelles on la confond parfois. Elle pousse très bien en Finistère même si elle fleurit rarement, à condition de veiller à ce qu’elle échappe aux grands froids et à l’eau stagnante (drainez la terre à l’endroit où vous l’installez ou faites-la pousser en pot).

Elle se taille au début du printemps (à 30 cm du sol) ; on prélève régulièrement ses pousses pour les usages qu’on en fait, et elle se bouture très bien. Arrosez dès que la terre est sèche.

Outre son parfum délicieux, ses vertus sont nombreuses, notamment pour lutter contre les troubles digestifs. On la consomme surtout en infusion mais on peut l’ajouter agréablement à une confiture de fraises, un sorbet de fruits ou même un pesto.