L’électro créative de Darkstar dans “Civic Jams” !

A l’honneur aujourd’hui, un duo britannique proposant un musique électronique imprégnée d’une créativité débordante : Darkstar !

Darkstar a auparavant proposé trois premiers chapitres, trois album ayant eu un certain succès même à l’international.

Le premier proposait une certaine omniprésence de la rave, là où le second sonnait plus cloud.

Le troisième, lui, s’attardait davantage sur l’accroche des mélodies tout en recherchant à passer un message relativement social à savoir saisir « la vie des jeunes qui sortent de l’adolescence et entrent dans leur vingtaine en 2015 », selon le duo lui même.

En somme, un bon nombre de réussites leur valant une certaine renommée dans l’univers électro, et notamment ce 3ème opus intitulé « Foam Island » qui jonglait entre électronica, up’tempo, RnB et électro-pop.

A l’heure actuelle, leur 4ème album « Civic Jams » est sorti le 19 juin chez Warp Records et contient 9 titres.

Si le projet sonne majoritarement pop, la production reste de l’ordre de l’électro, dans le choix des instruments ou des mix/arrangements notamment.

Darkstar nous plonge complètement dans ce projet avec un genre de thème qui revient grâce au pattern répétitif de la batterie, un album une fois de plus superbement réussi pour le duo.

Cliquez sur le lien ci-dessus pour réécouter l’émission si vous souhaitez en savoir plus.

Deux extraits du projet sont déjà dans la playlist radio évasion : « Jam » et « 1001 ».