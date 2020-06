(Re)Découvrir Ouessant grâce au guide découverte de Julien Amic et du Parc d’Armorique

Julien Amic est un photographe des paysages et le nature. Et il vient régulièrement à Ouessant depuis l’enfance. C’est tout naturellement qu’il a donc souhaité réaliser ce livre, à mi chemin entre guide et beau livre, riche de ses photographies et de ses textes, co-conçu avec l’équipe du Parc naturel régional d’Armorique et de la réserve de biosphère Unesco des îles et de la mer d’Iroise.

Après une présentation générale des patrimoines naturels et culturels de l’île, l’ouvrage propose de découvrir Ouessant en 6 étapes, à parcourir à pied sur les sentiers côtiers, pour prendre le temps de s’immerger. L’auteur recommande d’ailleurs de passer au moins une nuit sur l’île pour pouvoir vraiment s’en imprégner. Chaque partie est assortie d’une interview d’un habitant ou d’un acteur du territoire. En outre, sont rappelées les bonnes pratiques pour une exploration de l’île respectueuse des milieux naturels, de la flore comme de la faune ou de la géologie.

Rencontre avec l’auteur et dédicace du livre le 2 juillet 2020 au café-librairie Gwennili de Le Faou

Pour se procurer l’ouvrage, rendez-vous dans les boutiques et points d’accueil du PNRA, les librairies du Finistère, sur le site internet de l’éditeur.