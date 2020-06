Un marché de producteurs et d’artisans à Saint-Ségal chaque mardi soir

A peine élu, le nouveau maire de Saint-Ségal Frédéric Drelon réalise l’un des projets de son équipe municipale : la création d’un marché communal hebdomadaire. Il se tient pour la première fois ce mardi 23 juin 2020 de 17h à 20h, sur le site de l’ancien musée des champs, parfait pour accueillir un marché car partiellement couvert. Et c’est aussi le quartier général d’un autre acteur majeur de ce marché : l’association ArtiZ’ans présidée par Donaïg Joubin, dont l’atelier est aussi sur le site.

Le marché hebdomadaire de Saint-Ségal, destiné à fonctionner toute l’année, sera donc un marché de producteurs locaux (agriculture bio et paysanne essentiellement) mais aussi d’artisans d’art. Au total, ils seront une vingtaine à vendre légumes, pains, fromages, poissons, charcuterie , rôtisserie, œufs et fraises, vins, herbes et miel, crêpes, gourmandises, mais aussi du cuir, des bijoux, de la céramique, du bois tourné, du savon … il y aura même une boutique solidaire. Un sens de circulation sera mis en place et le respect des gestes barrières sera recommandé.

Le bar des ArtiZ’ans vous permettra de vous rafraîchir, et un barbecue de vous restaurer sur place. Et il est bien possible que le marché soit agrémenté d’animations certains soirs…Les exposants pourront varier selon la saisonnalité et les productions.

Le marché se tiendra tous les mardis de 17h à 20h 15 rue Ménez Bos (ancien musée des champs) à Saint-Ségal.