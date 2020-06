Un site internet pour le Géopark d’Armorique

500 millions d’années méritaient bien un site internet. Cette longue période de temps que permet d’explorer la géologie du Parc naturel régional d’Armorique est l’accroche du tout nouveau site internet du Géopark d’Armorique. La labellisation Unesco est toujours en cours mais déjà il faut fédérer les acteurs et valoriser les sites. Il s’agit aussi de promouvoir un territoire, quasiment une “destination” en soi, en particulier pour les amoureux des paysages grandioses et des vieilles pierres.

De la promotion touristique aux ressources pédagogiques sur le Géopark

C’est l’avantage de la géologie, elle recoupe aussi bien le patrimoine naturel que culturel. Elle nous permet de naviguer des roches, minéraux, fossiles, falaises ou monts, à l’architecture des maisons, chapelles et calvaires, sans oublier le terroir (qui doit beaucoup au sol) et donc les productions alimentaires et la gastronomie. On trouve tous ces éléments dans le site internet du Géopark qui met en avant les sites du parc naturel emblématiques et remarquables pour leur géologie, mais aussi les Maisons du Géopark où le public pourra s’informer en profondeur. S’y ajoutent des idées de sorties, balades, activités sportives ou culturelles liées à la thématique, et bien sûr les événements (il y en a dès cet été). Pour les scolaires, un volet pédagogique aide à comprendre le territoire en profondeur et à s’approprier les clés des sciences de la terre.

Des expositions aux visites guidées, des explorations côtières ou marines aux idées séjours, les propositions sont nombreuses et sans cesse actualisées.