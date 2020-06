The Architect nous emmène explorer “Une plage sur la lune” dans son nouvel album.

Sonar embarque pour un voyage lunaire aujourd’hui, avec « Une plage sur la lune », le nouvel album du DJ et beatmaker français The Architect, sorti le 12 juin sur le label « Face B ».

L’artiste stéphanois, qui fait aussi parti du groupe « L’entourloop », n’avait plus dévoilé de projet solo depuis son premier EP « Foundations » en 2013.

A l’image de ce qu’il produit avec « L’Entourloop », The Architect est un amoureux des samples, qui vient d’abord de l’univers du hip-hop. Ses nombreuses influences musicales l’amènent à mélanger cette base hip-hop à des rythmes et sonorités jazzy, électro, funk, swing ou encore reggae.

Ce nouvel album « Une plage sur la lune » est un voyage qui dégage beaucoup de chaleur, de douceur, de solitude et de philosophie.

The Architect n’effectue cependant pas ce long voyage tout seul, il est accompagné par de nombreux artistes tout au long de ces quinze titres (Reverie, Johaz, Aaron Cohen, Chip Fu, Kill Emil, Fliptrix, DJ Oleg, Paz, Troy Berkley et Ours Samplus) qui explorent les différentes facettes de fameuse plage lunaire.

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « Une plage sur la lune » et « Nulle part ».