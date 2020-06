Entre Jazz et Électro acoustique, l’excellence technique de GoGo Penguin !

Parlons Jazz, acoustique et presque électro aujourd’hui avec le groupe anglais GoGo Penguin !

Originaire de Manchester, le trio est composé de Chris Illingworth au piano, de Nick Blacka à la basse, ou plutôt à la contrebasse et enfin de Rob Turner à la batterie.

C’est au « Collège royal de musique du Nord » que les membres, fixes depuis le départ, vont se rencontrer et lancer le projet / l’aventure « GoGo Penguin » en 2012.

Si l’on parle de ce superbe trio Jazz à la technique excellente aujourd’hui, c’est pour la sorti de leur 5ème album studio.

Intitulé « GoGo Penguin », c’est un album éponyme de 10 titres sorti le 12 Juin chez Decca Records France.

On pourrait reconnaître en GoGo Penguin l’audace rythmique de Radiohead par exemple ; par ailleurs, ce sont également eux qui inspirent et notamment au sein de notre rap français puisque leur morceau « Break » a été samplé au profit du titre « Inachevés » des Casseurs Flowters, le groupe d’Orelsan et Gringe !

GoGo Penguin c’est purement et simplement : de la musique !

Celle-ci saura ravir n’importe qui ayant une curiosité affûtée, alors place au groove !

Cliquez sur le lien ci-dessus pour réécouter l’émission si vous souhaitez en savoir plus.

Deux extraits du projet sont déjà dans la playlist radio évasion : « Open » et « To The Nth ».