Balade en “Territoire zéro chômeur de longue durée” au centre de la Bretagne

Le projet Territoires zéro chômeur de longue durée est expérimenté dans 10 territoires de 5 000 à 10 000 habitants depuis janvier 2017, dans le cadre d’une loi d’expérimentation votée à l’unanimité par le parlement le 29 février 2016. Objectif : montrer que personne n’est inemployable et que grâce à la mobilisation collective, l’économie peut être au service de l’humain et de la planète, à condition que les plus éloignés de l’emploi soient au cœur de la démarche.

Un secteur du centre Bretagne, en Ille-et-Vilaine, sur les communes de Pipriac et Saint-Ganton, participe à cette expérience. Depuis début 2016, le documentariste sonore Hervé Launay y capte l’histoire et les changements produits par l’expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée, pilotée par le point accueil emploi/ formation local, Iloz.

Pendant plus de trois ans, Hervé Launay a recueilli la parole de toutes celles et ceux qui sont concerné(e)s d’une manière ou d’une autre : personnes privées d’emploi, salariés et clients de l’Entreprise à but d’emploi Tezea, acteurs locaux impliqués dans le projet, observateurs, etc.

“D777 – Pipriac – Rue de l’Avenir” est le titre de ce documentaire à découvrir.