Riot Pata Negra reviens avec “Overkill”, un deuxième album qui sent bon le Far-West, la poudre à canon ,et les punchlines de cow-boy.

Aujourd’hui, Sonar vous propose d’entrer dans le monde du beatmaker toulousain Pierre Luga, plus connu sous le nom de Riot Pata Negra, qui a sorti son deuxième album « Overkill » le 12 juin chez Wily records.

Le projet de Riot Pata Negra voit le jour en 2014 à l’occasion de la sortie de son premier album éponyme.

Bercé par les westerns, les série B américaines et les films de Tarantino, Riot Pata Negra cherche à reproduire l’ambiance de ce genre de film dans ses musiques à l’aide de samples d’instruments, d’extraits cinématographiques et de beats majoritairement hip-hop.

Le beatmaker, par ailleurs grand amateur de hip-hop, de musiques latines et de funk propose donc sur ses albums une sorte de bande original de film imaginaire. Ses acolytes, Polo à la guitare, et DJ Mendosam au scratch, ajoutent une touche d’originalité et de folie à ce savant mélange.

Avec ce nouvel album « Overkill », Riot Pata Negra nous emmène donc avec brio dans ce Far-West, qui paraît tout droit tiré d’un film ou d’une bande dessiné.

Cliquez sur le lien audio ci-dessus pour réécouter l’émission.

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « Overkill » et « Ridiculous Machine ».