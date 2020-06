Biga Ranx signe un très bon nouvel album et continue de faire évoluer sa musique avec “Sunset Cassette”

Pour cette dernière chronique de la saison, Sonar fait une fois de plus escale à Tours, à l’occasion de la sortie du cinquième album de Biga Ranx, « Sunset Cassette », sorti le 12 juin.

Bercé par la musique jamaïcaine depuis son plus jeune âge, Biga Ranx (qui chante et toast depuis l’adolescence) se fait repérer en 2008 par le célèbre artiste jamaïcain Joseph Cotton, avec lequel il sort le freestyle « Air France Anthem » sur Youtube la même année.

Trois ans plus tard, son premier album « One time » voit le jour et sera suivi par quatre autres en 2013, 2015, 2017 et 2020 donc.

Avec sa voix mélancolique et vaporeuse, ses instrumentales lentes et minimaliste et cette ambiance Lo-Fi omniprésente sur ses albums, l’artiste tourangeau est inimitable et a même contribué à créer – avec son label « Brigante Records » – un style appelé aujourd’hui le « vapor dub ».

Ce superbe album « Sunset Cassette » nous montre une nouvelle fois à quel point Biga Ranx maîtrise son style, tout en le réinventant, et en l’innovant sans cesse, avec de nouvelles thématiques abordées dans ses textes (des textes de plus en plus fréquemment en français d’ailleurs), ou encore des collaborations inédites (avec le chanteur brestois Pupajim par exemple).

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « Sunset Cassette » et « Vieille Branche ».