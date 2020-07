Monalisa, contre l’isolement social des personnes âgées

Monalisa est une association nationale qui met en réseau les acteurs du grand âge ou du secteur social pour prévenir l’isolement des personnes âgées. L’antenne finistérienne reprend peu à peu ses activités.

L’isolement social, autrement dit l’absence ou la restriction importante des contacts avec des proches, des amis ou des connaissances, frappe particulièrement les personnes âgées. Désocialisées, ces dernières peuvent perdre peu à peu leur insertion dans la société, leur reconnaissance sociale, souffrir psychiquement voire physiquement de cette solitude non souhaitée. Dans un contexte sanitaire tourmenté, l’association reprend peu à peu ses activités. Preuve en est, à Taulé, l’activité autour des triporteurs vient de reprendre ce vendredi. Aurélie Attard en charge de la coordination départementale du Finistère nous explique les objectifs de l’association et la manière dont celle-ci reprend son activité.

MObilisation NAtionale contre L’Isolement Social des Âgé(e)s, coopérations locales

C’est pour lutter contre cet isolement et ses conséquences que le réseau Monalisa est né en 2014. L’objectif est de mettre en lien tous les acteurs qui travaillent auprès des personnes âgées dans chaque département : associations, collectivités, caisses de retraites … Une fois le réseau local formé, il élabore un diagnostic et une cartographie des zones où les cas d’isolement social sont nombreux ; ses membres peuvent aussi échanger des pratiques. Viendront ensuite la création d’équipes dédiées, la formation des bénévoles et d’autres actions pour prévenir et/ou mettre fin à l’isolement des personnes âgées.

Certaines zones du Finistère manquent de bénévoles pour couvrir tout leur territoire : Cap Sizun, région de Quimperlé… n’hésitez pas à vous manifester si vous souhaitez intégrer une équipe du réseau.

Contact : monalisa.finistere@gmail.com, 06 99 95 29 55