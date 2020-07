Oufipo promène sa Radio Vélo au centre du Finistère

En 2019, Radio Bâto promenait les micros d’Oufipo d’une île du Finistère à une autre, en bateau. Cette année, direction l’intérieur des terres pour la quinzaine de passionnés de son qui doivent aussi faire preuve de courage car c’est Radio Vélo qui a pris la route du 29 juin au 5 juillet 2020.

Au programme, une itinérance radiophonique d’un lieu d’accueil à l’autre : ferme, association, petite commune … la ruralité du Finistère est à l’honneur cette année, de Plougastel-Daoulas à Crozon, en passant par Irvillac, Saint-Cadou et Saint-Rivoal, Lannedern, Châteaulin.

Chaque jour, après 15 à 20 km de route en vélo classique, avec carioles chargées de matériel, nourriture, tentes, les cyclistes-radioteuses-radioteurs préparent une émission. Ils la diffusent en direct sur la webradio, quand c’est prêt, entre 18 h et 19 h 30, de préférence en public (car le public est prié de pédaler pour produire l’électricité qui alimente le studio) et de préférence avec le concours des habitants.

Ce jeudi soir à Lannédern, c’est sous le préau de la salle polyvalente, et c’est littérature et poésie avec l’association Arrée lecture qui tient la bibliothèque de la commune. Ambiance studieuse et chaleureuse, pleine d’énergie malgré les côtes des monts d’Arrée…