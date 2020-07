Dominique A, Solide, livre-entretien signé Grégoire Laville

Bien sûr, Dominique A chante, avec sa voix inimitable et sa scansion si particulière, ses propres compositions et textes… Mais, vous l’apprendrez peut-être dans ce livre entretien du journaliste indépendant Grégoire Laville (auteur d’autres ouvrages sur Cali, Miossec, Saez), Dominique Ané est aussi un écrivain, auteur d’essais et romans, et chroniqueur.

Et bien sûr il compose et écrit des chansons pour d’autres interprètes, de Philippe Katerine à Alain Bashung, de Yann Tiersen à Calogero, ou encore Étienne Daho. Nantais avec un prisme rennais, il est désormais considéré comme l’un des “pères fondateurs” de la scène française des années 1990.

Intégrité artistique

Toujours tiraillé entre le besoin de reconnaissance et l’intégrité absolue qui lui interdit tout compromis, Dominique A trace son sillon très personnel au sein de cette scène. Il assume ses choix, voire ses contradictions. On le découvre aussi plus militant qu’il n’y paraît. On comprend que son engagement, certes discret, n’en est pas moins très profond.

Bref, Dominique A est bel et bien un des artistes les plus complets et les plus solides de l’hexagone. Grégoire Laville, l’a rencontré en 2018 en écrivant son livre sur la grande époque du rock à Rennes (Quand Rennes s’est révélée rock, éditions Ouest-France) ; il lui a proposé ces entretiens biographiques. Le chanteur, qui envisageait alors une pause, a accepté, et au terme de 18 heures d’échanges, voici donc ce livre, Dominique A, Solide, publié par les éditions basées à Châteaulin, Locus Solus.