Visiter Châteaulin, son patrimoine, son église Notre-Dame, en été 2020

Quelques événements cet été à Châteaulin malgré la crise sanitaire

Une balade contée par Christèle Pimenta , conteuse et auteure jeunesse, « Rage dedans » met en scène une petite fille, Lole, qui ne fait jamais les choses à moitié : quand elle mange, elle dévore ; quand elle n’est pas contente, elle hurle ; et quand elle aime, elle s’envole ! Jeudi 16 juillet 2020 à 20 h. Départ de la bibliothèque Perrine-de-Grissac. Spectacle tout public, à partir de 5 ans. Gratuit. En cas de pluie, repli dans la bibliothèque

Les fêtes patronales le premier week-end de septembre et leur feu d'artifice sont pour l'instant maintenus.

Tous les mardis, balade guidée dans Châteaulin au fil de l’histoire de la ville

La guide saisonnière Amandine Moret vous promène hors des sentiers battus pour découvrir des détails insolites d’architecture, l’histoire secrète des édifices et de leurs occupants… Au détour des rues, ponts et place, c’est toute l’histoire de Châteaulin qui se dévoile en plusieurs étapes, depuis le coeur du centre-ville jusqu’à ses hauteurs. Départ : 20 h – Rendez-vous devant les Halles (Place du marché). Durée : Environ 1 h 30. Gratuit (Sans inscription). Chaque mardi, du 21 juillet au 18 août 2020

Parcours et sites : halles couvertes, église Saint-Idunet, quai Jean Moulin, église Notre-Dame, belvédère, observatoire aquatique et pont.

Un accueil personnalisé à l’Eglise Notre-Dame

Dès le 10e siècle, les hauteurs de Châteaulin ont été fortifiées. Un château et, logiquement, son église y ont été édifiés. Notre-Dame remonte dans ses parties les plus anciennes au 13e siècle et il s’agit bien d’une église puisqu’elle était dotée de fonds baptismaux (découverts récemment). L’ensemble constitue un enclos paroissial complet : église, arc de triomphe, croix monumentale et ossuaire, classés Monument historique par arrêté du 21 décembre 1914. A l’intérieur, un étonnant tableau de la confrérie de saint Crépin et saint Crépinien, patrons des cordonniers, mais aussi la tombe d’une vicomtesse morte en 1324, une magnifique statue de sainte Anne, Marie et l’enfant Jésus, un orgue qui n’aurait pas dû être là…

Amandine Moret, guide saisonnière à la Ville de Châteaulin accueille et accompagne le public pour une visite personnalisée du 13 juillet au 21 août 2020, du lundi au vendredi (sauf jours fériés), de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h 30 à 18 h. Gratuit (Sans inscription)

Renseignements : 02 98 86 59 76 – service-culturel@chateaulin.fr