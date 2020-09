Des Polars et des Notes #70 : Y’a d’la joie !

Quatre romans dans cette émission, quatre thèmes très différents : la catastrophe écologique à venir, le terrorisme, la corruption organisée ou la manipulation à grande échelle par les images. Largement de quoi donc oublier quelques temps cette saleté de pandémie pour envisager avec sérénité l’avenir de l’humanité !

À village global, désordre général. Nous aurons beau nous rendre du Cap à Paris, de Berlin à Bordeaux ou de Ouessant en Virginie, force est de constater que les candidats au titre de paradis sur terre se raréfient, même si, sous les plumes talentueuses d’Astrid Monet, Négar Djavadi, Pierre Pouchairet ou Deon Meyer, les terribles histoires deviennent de superbes romans…

Bonne écoute !

Sommaire :

Livre

LA PROIE – Deon Meyer – Éditions Gallimard – collection Série Noire.

Traduit de l’afrikaans par Georges Lory : entre l’Afrique du Sud et la France, une vaste conspiration afin de combattre la captation de l’État par un clan au pouvoir.

Interviews

Astrid Monet, avec SOLEIL DE CENDRES, paru chez Agullo Éditions, dans la collection Agullo Fiction, entraîne ses lecteurs dans un cataclysme à Berlin, en compagnie de Marika, jeune mère de 38 ans qui recherche son enfant dans les décombres d’un énorme tremblement de terre…

Négar Djavadi, après le fantastique DÉSORIENTALE, nous plonge, avec ARÈNE, paru aux éditions Liana Levi, dans un roman-monde au cœur des quartier populaires de Paris, une réflexion profonde, crue, juste, sur nos rapports à l’image, à l’illusion, à la manipulation de masse.

Pierre Pouchairet invente le blockbuster breton dans son dernier polar, L’ÎLE ABANDONNÉE, publié par les éditions du Palémon. Il mêle enquête de police au beau milieu d’une tempête extraordinaire et terrorisme, un scénario digne des grands films catastrophe. Deux continents, deux dossiers et plus de 360 pages d’un suspense époustouflant…

La Zik

Solomon Burke : Cry to Me

David Bowie : Heroes

The Strokes : Take It Or Leave It

Miossec : Brest

Illustration : Hélène Rival https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en