Balade moto solidaire le 20 septembre 2020 en Cap Sizun

Coeur de Breizh 29 est une association basée à saint-Coulitz mais active dans l’ensemble du Finistère. Depuis sa création en 2020 elle organise des balades motos solidaires au profit d’associations et d’enfants malades.

Le 20 septembre 2020 ce sera la dernière action de ce genre, au profit d’une petite fille qui souffre d’un polyhandicap, Shelsy.

La balade (à petite vitesse et avec tout l’encadrement de sécurité nécessaire) rassemblera jusqu’à 400 motard(e)s. A l’arrivée, des animations (Pin up, confiseries) et un concert de Blastin Crew donneront un air festif à la journée.

L’association a d’autres projets et d’autres formes d’action sont prévues pour cette saison et les prochaines.