Embarquement pour l’Atlantique jazz festival 2020

Normal qu’une “scène nomade de musiques libres” nous balade un peu … cette émission s’ouvre sur un poème, pour changer des sujets actuels et dans l’air du temps, mais pas réjouissants et qui tournent en boucle. Qu’à cela ne tienne, on va pouvoir en profiter !

Les jauges des concerts et autres rendez-vous de l’Atlantique jazz festival permettent à l’événement d’avoir lieu et de réchauffer nos oreilles – à distance d’amour – dans une dizaine de lieux de Brest et aux alentours : Châteaulin et Crozon, mais aussi l’île de Groix ou Redon…

Une artiste associée Hélène Labarrière qu’on retrouvera aussi l’an prochain pour sa création, et une vingtaine d’autres groupes proposeront, comme toujours, toutes sortes d’esthétiques : jazz certes, mais bien au-delà, du spoken words au blues en passant par l’électro, la pop-rock, les influences world de toute la planète ; voyage musical garanti !

Réservations en ligne et billetterie ici