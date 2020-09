Réduisons joyeusement nos déchets avec Marie cultive

Pourquoi et par où commencer la réduction des déchets ?

Actuellement, seules 9 % des ressources que nous prélevons sur notre planète sont recyclées ou réemployées d’une façon ou d’une autre. C’est dire l’énorme quantité de déchets que génère l’humanité et l’épuisement des ressources qui la guette… Chaque Français(e) produit chaque année 350 kg de déchets.

La réduction des déchets est à la portée de tout le monde, avant même de tendre vers le zéro déchet (qui n’est qu’un objectif ambitieux). Et on peut très bien faire maigrir ses poubelles sans changer complètement de vie et sans souffrance. Il faut prendre ça comme un jeu.

Un peu de documentation peut vous être utile, voici des conseils de livres et sites internet :