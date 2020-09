Patrimoine de Logonna-Daoulas et conférence sur l’héraldique

Dans le cadre des journées du patrimoine 2020, on découvre la restauration de la statuaire de l’église de Logonna-Daoulas ; et le 23 septembre 2020, une conférence est consacrée à l’héraldique.

La conférence a lieu à l’église Saint-Mona à 18 h. Elle sera consacrée aux armoiries et à l’héraldique, avec Paul-François Broucke, chargé de cours à l’Université de Bretagne Occidentale et coordinateur en Bretagne d’ARMMA (Armorial Monumental du Moyen-Âge). Ce spécialiste de l’héraldique expliquera la signification des blasons et armoiries de l’église, dans le contexte de l’époque, et leur évolution à travers l’histoire locale.

Découvrez les animations d’été sur le site internet de Logonna-Daoulas ou la page Facebook de la mairie de Logonna-Daoulas