La soupape aide et reconnecte les gens de presqu’île de Crozon et Aulne maritime

On avait rencontré pour la première fois l’association La soupape pendant le confinement alors qu’elle mettait en place une écoute téléphonique de soutien médico-social et psychologique. 11 situations (individuelles ou familiales) ont ainsi été accompagnées par les intervenants de l’association, tous des professionnels du secteur mais qui agissent pour l’instant bénévolement.

L’écoute téléphonique continue et on peut appeler le numéro suivant :

06 47 66 30 97 le mercredi de 9h à 12h et le jeudi de 20h à 22h

Mais les 5 fondatrices et fondateur de l’association – en direction collégiale – ont créé La soupape pour porter un projet bien plus ambitieux et particulièrement original : un tiers-lieu de vie solidaire.

Tiers-lieu de vie innovant en presqu’île de Crozon

Le tiers-lieu cumulera accueil de jour et de nuit de publics fragiles et diversifiés (mineurs mais aussi adultes, y compris les personnes âgées), parc et jardin (potager notamment), accueil et hébergement de touristes solidaires qui pourront participer à la vie du lieu tout en profitant des charmes de la région. L’association cherche un site pour accueillir cette structure entre presqu’île de Crozon et Aulne maritime. L’ouverture est prévue pour 2023.

Groupes de parole sur l’accueil familial et la parentalité

En attendant, en plus de l’écoute téléphonique et de l’accompagnement, les bénévoles de La soupape vont créer quatre groupes de paroles mensuels : deux pour les familles d’accueil du secteur et deux pour tout public autour des questions de parentalité et de vie familiale. Le lancement de ces groupes est prévu en octobre 2020.

Le projet de La soupape est soutenu par le Tag 29, incubateur de projets d’innovation sociale.