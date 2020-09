Toi d’Europe interroge les jeunes européens sur la crise du covid-19

Nous avions suivi dans Lem les travaux de l’association pendant le confinement... Cet été 2020, Sophie Hériaud, l’une des deux fondatrices de Toi d’Europe a fait escale à Châteaulin et nous a donné des nouvelles de l’association

Fin juillet, Toi d’Europe a participé -à distance- à la conférence Reboot-Europe avec plus de 100 jeunes de France, d’Allemagne et des pays des Balkans.

Le documentaire a ainsi connu sa première projection en ligne, à l’occasion de cette rencontre européenne.

Et surtout, l’association continue à réaliser des vidéos auprès des jeunes de l’Union européenne à propos de la crise sanitaire, de l’impact qu’elle a sur eux et sur leur vision de l’UE. A découvrir actuellement sur la chaîne Youtube de Toi d’Europe et sur sa page Facebook les témoignages des jeunes de Bulgarie, France, Allemagne, Finlande, Malte, Italie, la République tchèque…