Monde d’après : paysan-pêcheur et chercheur à Daoulas, soutenu par Terre de liens

Bastien Moysan élève des vaches pour le lait et la viande, des races rustiques à des fins de conservation : pies-noires bretonnes et canadiennes – des vaches originaires de Bretagne qui ont été exportées au Canada et dont les gènes se sont peu renouvelés.

En outre, sur ses 22 hectares (une petite exploitation comparativement à la moyenne des élevages), Bastien cultive les aliments destinés à son bétail.

L’objectif est à la fois d’explorer les pratiques agricoles anciennes : polyculture mais en les adaptant à la vie actuelle