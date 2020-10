A vélo au boulot, un challenge de tous les jours qui roule de la Terre à la Lune, ou presque…

Pour la troisième année consécutive, Kernavelo organise le challenge « A vélo au boulot ».

« A vélo au boulot », c’est 4 semaines de défi du lundi 7 septembre au samedi 3 octobre 2020

Le challenge qui se déroule habituellement en mai, a lieu cette année en automne du fait de la crise sanitaire.

Un défi collectif

Le but du défi collectif : parcourir le plus de kilomètres tous ensemble.

Il invite et motive le plus grand nombre de personnes possible à tester le vélo comme mode de déplacement pour se rendre au travail ou pour tout autre déplacement dit utilitaire (courses, rendez-vous…). Il ne s’agit pas d’un challenge sportif mais d’un challenge de la vie de tous les jours qui permet à bon nombre de cyclistes débutants ou confirmés de réaliser, au sein d’un collectif, que l’on peut pratiquer le vélo dans ses déplacements quotidiens. C’est l’occasion de tester ce mode de déplacement, de rencontrer d’autres cyclistes et de convaincre des collègues et amis d’adopter la bicyclette dans la vie de tous les jours.

En 2019, à Quimper, le total des kilomètres parcourus était de plus de 45 000 km, soit plus qu’un tour du monde, et c’est la production de près de 11 tonnes de CO2 qui a été évitée !!

D’année en année, ce chiffre augmente et peut-être qu’un jour, on arrivera tous ensemble sur la Lune qui n’est qu’à 384 467 km.

Si l’on cumule les autres villes participantes, à savoir Lannion et Brest, on y est presque : 145 589 km parcourus le 22 septembre.

Un challenge ludique, motivant et utile pour la planète.

Le principe est simple. On s’inscrit, on réalise ses déplacements utilitaires à vélo et on enregistre ses kilomètres parcourus sur le site. Tous les kilomètres parcourus sont additionnés et cumulés. Et pour chaque participant, il est indiqué les kilomètres et les kilos de CO2 non produits. Ça motive !

Kernavélo en Cornouaille et d’autres associations ailleurs en Bretagne

L’initiateur de ce challenge est l’association Trégor Bicyclette à Lannion qui lance en 2016 le premier challenge « A vélo au boulot ».

Depuis, les villes de Brest et Quimper sont entrées dans la course. Et ce n’est pas fini, car les porteurs de ce challenge cherchent à développer cette opération dans plusieurs autres villes bretonnes.

Les associations porteuses de cette opération sont :