La première partie de la saison 2020-2021 de l’Atelier culturel de Landerneau

Les premiers rendez-vous de la saison 2020-2021 à Landerneau

Regards sur la mécanique amoureuse / Cie Volti Subito, cirque équestre, samedi 3 octobre 2020 [20h30] & dimanche 4 octobre [17h30] Sous Chapiteau – Le Champ de Foire à Landerneau / Durée : 1h

Sur la piste, une femme, un homme, un cheval blanc et un cheval noir. De la danse à l’acrobatie, du galop à la voltige… Regards sur la mécanique amoureuse revisite les codes du cirque pour explorer la géométrie des relations, ses attractions… ses répulsions… Avec tendresse, ce théâtre équestre s’empare de ce grand mystère qu’est le sentiment amoureux… www.voltisubito.net

Le jour où j’ai appris que j’étais juif / Jean-François Derec, théâtre. Jeudi 15 octobre 2020 [20h30] – Le Family / Durée : 1h15 / à partir de 15 ans

Grenoble, j’ai 10 ans. Christine, 11 ans, me propose de me montrer ses seins si je baisse mon pantalon. Je suis timide, je décline la proposition. Elle me lance : “Je sais pourquoi tu ne me veux pas le montrer. Parce que tu es juif et que tu as le zizi coupé en deux ! ” Le ciel m’est tombé sur la tête. Ma mère était-elle au courant qu’elle avait mis au monde un enfant juif ? Devais-je lui dire ?