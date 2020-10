Des Polars et des Notes #71 : Intelligence artificielle et absurdité naturelle…

Adieu canicule, bienvenue pluie, bourrasques, forêts multicolores et premiers frissons, bref, c’est la rentrée ! Rentrée littéraire, pour ce qui nous concerne, avec Pays basque, Louisiane, Croatie au menu, et de solides intrigues dans des domaines très différents les uns des autres. En compagnie de Sylvain Forge et de Timothée Demeillers, nous évoquerons les nécessaires réflexions à mener sur les possibles conséquences des nouvelles technologies, puis les causes de la dernière grande guerre en Europe, avant de nous pencher sur le berceau d’une toute nouvelle maison d’édition avec Alice Monéger.

Le tout accompagné, bien entendu, des titres de musiques extraits des romans eux-mêmes. On oublie ses soucis pendant une heure, on se met au chaud et on se détend.

Bonne écoute !

Sommaire :

Livres

LA VALSE DES TULIPES – Ibon Martín – Éditions Actes Sud – collection Actes Noirs

Traduit de l’espagnol par Claude Bleton. Thriller social et politique. Les plaies profondes dues aux exactions du franquisme et de sa grande complice, l’église catholique espagnole, sont loin d’être toutes refermées…

UN SOUPÇON DE LIBERTÉ – Margaret Wilkerson Sexton – Éditions Actes Sud

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Laure Mistral. Roman. Soixante-dix ans d’histoire d’une famille afro-américaine de La Nouvelle-Orléans. De 1944 à 2010, entre la seconde guerre mondiale et Katrina, le lent délitement d’une famille de la classe moyenne…

Interviews

Sylvain Forge, pour SAUVE-LA, paru aux éditions Fayard, dans la collection Fayard Noir. Nouvelles technologies et nouvelle façon d’aborder la mort se croisent dans ce thriller qui pose de vraies questions sur la « survie » électronique, l’intelligence artificielle et les conséquences de ces progrès sur les relations humaines.

Timothée Demeillers a quitté le monde ouvrier des abattoirs, thème de JUSQU’À L’OS (Asphalte Éditions 2017), pour la Yougoslavie de 1990, juste avant l’embrasement, avec DEMAIN LA BRUME, paru chez Asphalte Éditions. Un roman très noir sur la montée irrationnelle de la violence et de l’intolérance, pouvant amener des gens ordinaires à des conduites génocidaires.

Le coin de l’édition accueille une nouvelle venue dans le paysage littéraire, la maison d’édition Filature(s), descendante en ligne directe des éditions Dargaud, spécialisée dans la bande dessinée. Alice Monéger, sa directrice éditoriale, nous fait faire un petit tour du propriétaire, et nous parle des trois romans déjà publiés à ce jour, dont JEUX DE DAMES d’André Buffard, et, le dernier en date, LARMES DE FOND de Pierre Pouchairet.

La Zik

Berry Txarak : Lemak, Aingurak

Beau Dommage : J’ai Oublié mes Bagues

Dire Straits : Brothers In Arms

Anita Baker : Sweet Love

Aerosmith : I Don’t Want to Miss a Thing

llustration : Hélène Rival https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en