Le discours sur l’état de l’Union européenne du 16 septembre 2020

Par Maël Cordeau, président de Breizh Europe Finistère

Qu’est-ce que le discours sur l’état de l’Union européenne ? D’où vient-il ?

Le discours sur l’état de l’Union européenne nous vient tout droit des Etats Unis d’Amérique.

La naissance de ce moment devenu traditionnel dans l’exercice du pouvoir du président

étatsunien se situe en 1790 lorsque George Washington prononça un discours sur l’État de

l’Union à New York.

Aujourd’hui, le discours est prononcé par le président des Etats-Unis dans le Capitole face

au Congrès soit la réunion de la chambre des représentants et du Sénat, c’est-à-dire

l’ensemble du pouvoir législatif.

A quoi sert le discours sur l’état de l’UE ?

Toujours aux Etats-Unis ce discours permet de faire le bilan de l’année passée et également

de présenter la politique d’action du gouvernement pour l’année à venir.

Mais revenons à l’Union européenne.

Par qui est-il prononcé dans l’UE?

Dans l’UE le discours n’est devenu traditionnel que depuis 2010 après l’entrée en vigueur du

traité de Lisbonne en 2009. Auparavant le discours était prononcé tous les 5 ans par le

président de la Commission européenne.

Aujourd’hui et depuis le premier discours de José Manuel Barroso c’est un événement

annuel de bilan qui comme aux Etats-Unis annonce la politique européenne à venir.

Dans le cas de l’UE c’est la Commission européenne, représentante des intérêts de l’Union

européenne qui possède le rôle exécutif et, le Parlement européen, représentant de l’intérêt

des citoyens qui arbore le pouvoir législatif.

Et, le dernier discours en date est donc celui d’Urusla von der Leyen, la première femme à la

tête de la Commission européenne.

Ce discours a eu lieu le 16 septembre 2020 devant le parlement européen à Bruxelles.

Le dernier a eu lieu le 16 septembre 2020, qu’a-t-il été annoncé ?

De manière générale et du fait de la pandémie, ce discours était très attendu et en particulier

du côté des eurodéputés qui communément souhaitaient que l’Union européenne prenne

ses responsabilités.

Pendant plus d’une heure, la présidente de la Commission a proposé une nouvelle ligne de

conduite à l’Union européenne.

S’il s’agissait de faire une liste, on pourrait commencer par la santé. La présidente l’a dit, elle

souhaite “construire une Union européenne de la santé qui soit plus forte”, afin d’être prête

pour les prochaines crises et aussi intensifier le domaine de la recherche européenne.

Également, elle a annoncé que le Pacte vert ou Green Deal allait être revu à la hausse,

nous y reviendrons plus tard puisqu’il s’agit d’une mesure phare.

La présidente de la Commission évoque aussi le développement du numérique à travers

l’UE, c’est d’ailleurs l’un des objectifs qu’elle avait annoncé lors de son discours d’entrée en

fonction. Par le numérique elle met l’accent sur la protection des données des utilisateurs,

un domaine dans lequel l’Union européenne a déjà de l’expertise, ou encore la création

d’une identité européenne numérique, utilisable à travers toute l’Union.

Un autre sujet que nous développerons plus en détail est la place de l’Union européenne

dans le monde et face aux grandes puissances.

Et enfin, l’ultime sujet au cœur de l’actualité : la situation des migrants et réfugiés dans les

camps européens, notamment grecs. A cet égard, la présidente de la Commission a

annoncé sa volonté de mettre fin au règlement de Dublin qui jusqu’à présent établissait que

le pays où les migrants et réfugiés arrivaient était le pays dans lequel il devaient demander

l’asile. C’est un gros résumé. La raison qui pousse la présidente à proposer un nouveau

règlement, c’est que l’Italie, la Grèce et Malte sont quasiment les seuls à porter le fardeau,

or l’Union est composée de 27 Etats.

Trois grands enjeux de ce discours : l’Etat de droit, l’environnement et la

géopolitique

Dans ce discours, il est question encore une fois de mettre en avant le dialogue entre la

Commission qui représente les intérêts de l’Union européenne et les représentants des

citoyens européens.

S’il fallait aller plus loin, la présidente, pour la première fois peut-être, s’est autorisée à

rappeler que les Etats membres ont une responsabilité entre eux, vis-à-vis de l’Union

européenne puisqu’ils s’y sont engagés et par-dessus tout une responsabilité vis-à-vis de

leurs citoyens.

Ce qui permet de passer à l’un des aspects les plus importants de son discours : le rappel

sur l’état de droit et l’annonce d’un “outil de prévention permettant de détecter

rapidement les problèmes et de trouver des solutions.”

Faisons un petit rappel de ce qu’est l’état de droit via le juriste autrichien Hans Kelsen, qui

explique que c’est un “État dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées de telle

sorte que sa puissance s’en trouve limitée”, c’est à dire le fondement du concept de la

démocratie.

Vous comprendrez que cette intervention était nécessaire suite aux événements survenus

en Pologne et en Hongrie, respectivement la création de zones sans personnes LGBT+ et

l’atteinte à la liberté de la presse par exemple. Elle rappelle donc que l’Etat de droit n’est

“pas d’un terme abstrait. L’Etat de droit contribue à protéger les citoyens du règne de la loi

du plus fort. Il est le garant de nos droits et libertés les plus élémentaires, au jour le jour. Il

nous permet d’exprimer nos opinions et d’être informés par une presse libre.”

Toujours dans le but d’ancrer l’égalité des individus devant le droit, la présidente s’est

engagée avec la Commission afin de proposer un plan qui vise à construire une Union

européenne antiraciste et antidiscriminations. Ceci impliquera des sanctions plus lourdes à

l’égard de la haine envers la religion, l’orientation sexuelle, le genre ou encore l’ethnie. Par

l’éducation, la prévention et la déconstruction des préjugés, l’UE va s’engager au-delà de la

charte des droits fondamentaux dans la lutte contre les discriminations.

Pour finir, la présidente a affirmé : “être soi-même n’est pas une question d’idéologie. C’est

votre identité. Et nul ne pourra jamais vous la retirer. C’est la raison pour laquelle je souhaite

être claire – les «zones sans LGBTQI» sont des zones sans humanité. Et elles n’ont pas

leur place dans notre Union””.

“Les valeurs européennes ne sont pas à vendre.”

Environnement

Comme le dirait Ursula von der Leyen, l’objectif est de “faire de l’Europe le premier continent

climatiquement neutre d’ici à 2050.” Un continent climatiquement neutre ne signifie pas que

le continent européen n’émettra plus de gaz à effet de serre mais qu’au contraire toutes les

émissions seront compensées. A titre d’illustration on pourrait inventer une nouvelle loi qui

dise qu’on conserve le trafic aérien si le trafic ferroviaire fonctionne à l’hydrogène, soit

aujourd’hui le moyen le plus propre.

Pour réussir l’objectif de 2050, la présidente propose un premier pallier en 2030 de réduction

de 55% des émissions. Auparavant elle avait annoncé 40 %, c’est pour cette raison que les

objectifs sont revus à la hausse.

Pour y arriver plusieurs angles d’attaque ont été soumis. D’abord la question financière,

30 % du budget pluriannuel c’est à dire 6 ans seront consacrés à la transitions vers le

continent neutre en carbone. Autrement un appui pour la rénovation des habitats sera mis

en avant, la création d’un million de bornes de recharge ou encore le développement de

l’hydrogène.

L’UE doit en quelque sorte devenir le leader mondial de la transition verte.

Géopolitique

L’Union européenne est le premier marché économique mondial, Ursula von der Leyen

l’avait dit, elle souhaite une Europe géopolitique. C’est ce qu’elle s’est employée à

démontrer tout au long de son discours, en commençant par condamner la Russie au sujet

de l’empoisonnement de l’opposant Alexeï Navalny. Elle s’est aussi opposée aux “tentatives

d’intimidation de la Turquie” dans la mer Méditerranée, ou encore le fait que la Chine bafoue

les droits de l’homme vis-à-vis des Ouïghours (minorité musulmane chinoise). La présidente

de la Commission engage le modèle européen sur la scène internationale.

Dans une autre mesure, elle défend la vocation européenne des Etats tiers des Balkans

Occidentaux, précisant que ceux-ci ne sont pas seulement une étape des nouvelles routes

de la soie chinoise.

Elle propose de porter une voix européenne qui permettrait notamment de contrer le

manque de confiance à l’égard des Etats-Unis de Donald Trump.

Au sujet de l’épineuse question du Brexit, Urusla von der Leyen incite les Européens à ne

porter qu’une seule voix face au Royaume-Uni qui retarde à nouveau les négociations alors

qu’officiellement, l’appartenance du Royaume-Uni à l’Union européenne n’est plus actée le

31 décembre 2020.

De manière générale, la présidente de la Commission européenne veut porter une voix

européenne sur la scène internationale.

Que peut-on attendre de l’Union européenne après un tel discours ?

D’abord il est important de dire que ce discours semble être un regain de vitalité pour

l’avenir de l’Union européenne. Les eurodéputés qui sont les représentants directs des

Européennes et Européens et que nous avons élus en 2019 attendent beaucoup de la

Commission européenne pour cette nouvelle année. En effet, la situation de crise place la

barre très haut quant aux divers enjeux. Ursula von der Leyen a su globalement répondre à

ces attentes. Nous l’avons vu certains objectifs ont été revus à la hausse comme

l’environnement ou la responsabilité des Etats vis-à-vis de leur citoyens. Cependant il reste

encore des aspects qui semblent absents comme l’Europe sociale par exemple et c’est ce

qu’a pu reprocher le groupe des députés sociaux-démocrates, on peut aussi faire mention

de l’Europe de la défense qui n’a pas été discuté.

Néanmoins quand la présidente dit : “Lorsque les États membres reprochent à l’Europe

d’être trop lente, je leur demande de se montrer courageux et de passer enfin au vote à la

majorité qualifiée.” Elle affirme qu’elle veut une Europe plus forte et surtout ouvrir l’Europe à

un processus de prises de décisions plus rapides en cas de nouvelles crises.

C’est ce qui lui a été reproché au début de la crise du coronavirus, or il est essentiel de

rappeler que ce sont les Etats qui ont donné ce pouvoir qualifié de lent à l’Union

européenne.