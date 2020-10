Des idées d’activités en famille dans le Finistère en octobre 2020 avec Récréatiloups

Le Rendez-vous d’automne au manoir de Kernault à Mellac a lieu le 11 octobre 2020. Toutes les animations de la journée se font sur réservation sur le site internet de Chemins du patrimoine en Finistère

Eveil artistique pour les enfants

A Brest, Laure Kerouanton, qui est professeure de chant, coach vocal et scénique propose un atelier d’éveil artistique pour les enfants de 3 à 5 ans à la salle de sports Gobabygym, Le samedi de 16h15 à 17h en période scolaire. Il est possible de s’inscrire pour une ou plusieurs séances, et l’inscription se fait auprès de Gobabygym directement.

Les ateliers de PtiteVrine sont menés par Séverine Gourhant qui est médiatrice artistique ; à suivre 3 ateliers pendant les vacances d’automne : le 19 et le 20 octobre 2020, un atelier créatif intergénérationnel, et le 21 octobre 2020 un atelier créa yoga (yoga, sophrologie et création), pour les enfants de 5 à 8 ans,co-animé par Magali Richard de Mon Royaume arc-en-ciel.

Dans les musées, des animations pendant les vacances d’automne

A la cité de la pêche Haliotika, toutes les animations se font sur réservation par tél au 02 98 58 28 38 ou par mail à reservations@haliotika.com, ou en ligne

Au Musée de la fraise et du patrimoine de Plougastel-Daoulas :

samedi 17 octobre 2020 : courte visite guidée sur les bienfaits de la fraise suivie d’un atelier création de boules de bains à la fraise. à partir de 8 ans.

jeudi 22 octobre 2020 : courte visite proposée aux enfants de 4 à 12 ans + atelier créatif sur la pomme,

du 27 octobre au 1er novembre 2020, le musée de la fraise fête halloween : livret-jeu pour partir à la chasse aux citrouilles dans le musée, atelier de création de décorations d’Halloween le 29 octobre pour les enfants de 4 à 12 ans.sur inscription.

Des rendez-vous tout public en Finistère en octobre 2020

Vente de potirons les 10 et 11 octobre 2020 à la salle polyvalente de Dirinon

Samedi 17 octobre et dimanche 18 octobre 2020, une expo lego, au complexe Fanch Rolland de Briec

Récrélloween à la Récré des 3 Curés, le parc d’attractions de Milizac sera décoré dans une ambiance citrouilles et Halloween !

Tous les détails sur le site internet de Récréatiloups