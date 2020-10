L’association C.A.C.T.U.S à Quimper retrouve son piquant

L’association CACTUS (Centre d’Art Contemporain Très Utile et Simple) dédiée à la création artistique contemporaine à Quimper et dans son agglomération reprend ses activités 2020, après plus de six mois d’arrêt, avec deux expositions d’automne.

Pour cause de crise sanitaire, l’association Cactus a dû stopper tous ses projets prévus au printemps et reprend aujourd’hui les deux expositions initialement prévues en mars et juin dernier.

On pourra voir les week-ends des 10 et 11 octobre et 16 et 17 octobre 2020 de 14h à 19h deux expositions : « Artistes au jardin » et « Openfield ».