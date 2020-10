Une vélo école à Quimper avec Kernavélo

Kernavélo nous (ré)apprend à faire du vélo

Kernavélo œuvre depuis 2014 pour le développement de l’usage du vélo comme mode de déplacement à part entière.

En 2018, l’association lance une vélo école pour adultes car ces derniers aussi ont parfois besoin d’apprendre ou (ré) apprendre à pédaler.

Les objectifs de la vélo-école sont soit d’initier à la pratique du vélo, soit de redonner confiance pour apprécier des balades en famille, le vélo en ville ou à la campagne, la bicyclette au quotidien…

Elle a été créée pour répondre à un besoin exprimé par un grand nombre de personnes et sur le constat que de nombreux adultes ne savaient pas ou plus pratiquer le vélo, surtout en ville : la peur des automobilistes, l’absence de connaissances des règles et usages, la perte de confiance en soi sur les deux roues.

La vélo-école de Kernavélo

A Quimper, les séances de la vélo-école sont encadrées par un animateur bénévole spécifiquement formé « Initiateur de mobilité à vélo ». Les stagiaires cyclistes sont également accompagnés par un groupe de bénévoles de l’association.

Pour les débutants (n’ayant jamais fait de vélo), le programme comporte 13 séances. L’équipe pédagogique de la vélo-école prend un soin particulier à guider les « apprenti.es » selon leur rythme de progression.

“Coup de pouce velo” : une aide de 50 euros pour la réparation et la reprise en main de votre vélo, mais pas que…

A l’occasion du « coup de pouce vélo » initié par l’Etat en mai dernier lors du déconfinement, Kernavélo propose de transformer ces 50 euros d’aide en 3 séances à la vélo école pour aider les cyclistes à reprendre la route à vélo en toute confiance et en sécurité.

Les sessions peuvent accueillir un maximum de 8 élèves.

Pour s’inscrire.

Contact : velo-ecole@kernavelo.org

Renseignements (Claudie) : 06 76 18 45 38

Téléchargez le formulaire d’inscription et la charte de la vélo-école Kernavélo.