Des ateliers, un film et du théâtre pour le collectif d’artistes N’ouzon ket !

Un film, en plus des pièces de théâtre

En attendant de retrouver les planches avec leurs seuls en scène SORTI(e) de SCÈNE et Nelle, Eliott, Grand-Mère et… Le Monde; dont des dates de représentation sont en cours de programmation; et une nouvelle création Elise pour le mois de mars, le collectif a entrepris le tournage d’un film.

L’adaptation de Nelle, Eliott, Grand-Mère et… le Monde , actuellement en cours de montage, devrait être visible cet hiver.

Un scénario et un univers poétique qui nous encouragent à ne pas se renfermer dans notre bulle malgré les difficultés et les accidents de la vie, à entrer dans la danse du monde en y trouvant notre propre musique et notre propre rythme.

Trois ateliers des arts et lettres

La rentrée est aussi synonyme de reprise des ateliers mensuels de pratique artistique pour le collectif.

Un atelier de pratique théâtrale (complet), Antichambre, dont les représentations auront lieu en avril.

Ecriture & Collages, atelier qui mêle l’art plastique et l’écriture, animé par Irvi. Prochaine date le samedi 24 octobre au café Les Voyageurs à Lanvéoc de 10h45 à 16h30.

Atelier La Suite au prochain épisode, un atelier d’écriture de roman dont les épisodes s’écriront de séance en séance. Prochaine date le 17 octobre 2020 au café Les Voyageurs à Lanvéoc de 13h à 17h30.

Renseignements au 07 68 66 32 30 ou par mail collectif.nouzonket@gmail.com

Des places sont toujours disponibles pour les ateliers d’écriture, il n’est pas nécessaire de s’engager à l’année

Un spectacle de Noël plein d’humour et d’appétit

L e collectif prépare également Noël ! Un spectacle collaboratif avec une quinzaine de comédiens écrit par Charlotte Cany, La Farce des dindons , les 11-12 et 13 décembre 2020, une comédie absurde au paradis des gallinacées pour vous mettre appétit avant le réveillon . Végans et carnivores acceptés !

Retrouvez toute l’actualité du collectif N’Ouzon Ket sur leur site nouzonket.wordpress.com ou sur leurs pages Facebook et Instagram.

Et pour les beaux jours, un petit jardin derrière le café Les Voyageurs…