Transformer soi-même les produits de sa ferme : Alain Jacob, paysan-fromager

Dès le départ, allier production et transformation des produits était une évidence pour Alain Jacob qui a commencé par travailler dans un élevage en Haute-Savoie et appris la fabrication des fromages comme le reblochon, l’abondance ou la raclette…

S’agrandir…raisonnablement

Il a tenté de s’installer une première fois, sans succès. C’est à la seconde tentative, à Saint-Cadou (Sizun) qu’il a trouvé le bon équilibre.

Avec trois vaches au départ et l’aide du réseau paysan Civam, la ferme de Moguerou a progressivement fait grandir son troupeau – 15 têtes, avec des vaches de races Abondance et Montbéliarde – entièrement nourri en autonomie sur sa ferme de 35 hectares, puis sa fromagerie dans laquelle sont produits 5 types de fromages. S’est ajouté l’élevage de Porcs blancs de l’Ouest nourris au petit lait, résidu de la fromagerie et eux aussi transformés en charcuterie sur la ferme.

Circuit court de transformation et commercialisation

Outre le fait d’assurer un revenu correct à l’exploitation (4 emplois), qu’on soit en bio comme la ferme de Moguerou ou en conventionnel, la transformation permet au producteur de contrôler totalement le devenir de sa matière première, d’entretenir un lien étroit avec les consommatrices/teurs, qui vivent essentiellement sur le territoire. Les produits sont commercialisés en circuit court également, sur les marchés de Sizun et Huelgoat, et via les Biocoop et des magasins de producteurs du Finistère : Bro an Are à Saint-Rivoal, Goasven à Logonna-Daoulas et Bio Ty Tud à Briec.

Le réseau Civam permet aux producteurs/transformateurs (fromagers ou autres) de se retrouver et d’échanger sur les techniques et pratiques parfois pointues (surtout pour la fabrication du fromage) : visites d’expérience, formations, cafés-discussions…