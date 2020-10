Radio TVB : fiction futuriste autour de la trame verte et bleue

La trame verte et bleue c’est le nom d’un projet de préservation de la continuité écologique des milieux naturels, terrestres et aquatiques, qui permet aux espèces sauvages de circuler et de vivre ; les espèces animales ont en effet besoin de corridors écologiques pour se déplacer, se nourrir, se cacher des prédateurs, se reproduire. Si les aménagements humains morcèlent trop leurs habitats ou créent des obstacles infranchissables ou dangereux, certaines espèces disparaissent. Dans les rivières, même les sédiments doivent circuler pour assurer la bonne santé des habitants du cours d’eau. Du côté des végétaux, la trame verte et bleue permet aussi de maintenir une diversité génétique et donc une meilleure résistance des individus.

Bref, préserver le maillage des milieux naturels et semi naturels, des prairies aux forêts en passant par les rivières et les zones humides, c’est sauvegarder la biodiversité.

