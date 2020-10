En partance pour SETU avec l’artiste et critique d’art Charlotte Imbault

Dans cette première émission nous découvrons un bout de l’univers de l’artiste et critique d’art Charlotte Imbault.

En navette depuis la gare la gare de Quimper pour le festival, Charlotte prend le temps de nous parler un peu d’elle. Elle nous détaille sa création sonore L’heure du conte pensée et réalisée à SETU et nous en fait écouter un extrait.

Elle partage avec nous ses impressions de montage, travail qu’elle accompagne souvent de musique. Pour cette interview elle a choisi le titre Amo Bishop Roden du groupe Boards of Canada.

Et puis, elle nous confie comment elle perçoit son environnement urbain, celui de Paris et le campagnard de la ferme d’Elliant. Propos qu’elle illustre avec un extrait de l’introduction du livre Manières d’être vivant de Baptiste Morizot.

Bonne écoute !

Pour en savoir plus : Charlotte Imbault – SETU