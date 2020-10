Quand les femmes prennent de l’âge et échangent leurs expériences

Le nom de l’association est volontairement percutant – Pourquoi pas vieilles ? – puisque le but des réflexions et échanges des adhérentes est bien d’aborder sans détour les questions liées au vieillissement. Le prisme est spécifiquement féminin puisque ce sont les femmes qui vieillissent le plus et le plus longtemps en France, sans pour autant être davantage prises en compte…

Ni “club des anciennes” ni groupe de parole, Pourquoi pas vieilles serait plutôt un cercle de réflexion et même un centre d’expertise ! Les adhérentes ont mené des études approfondies sur des thématiques liées au vieillissement des femmes : habitat, place et rôle dans la famille (statut d’aidantes). Elles pratiquent aussi des “marches exploratoires” au cours desquelles elles testent un espace ou un équipement public : gare de Brest, bus et tram, quartier. Elles comptent bien apporter leur concours à la démarche “Ville amie des aînés” suivie par la municipalité de Brest. Toute structure ou collectivité du Finistère sensible aux questions du vieillissement au féminin peut les solliciter.

Des conférences à l’atelier d’écriture, en passant par la radio

Après avoir proposé des cours public à l’université de 2014 à 2016, et après avoir suivi des ateliers d’écriture, les membres de Pourquoi pas vieilles ont d’autres idées pour enrichir leur partage d’expérience : club de lecture, participation à une recherche sur l’image des femmes âgées au cinéma, et cette saison donc : la radio. Avec l’aide d’une de leurs plus jeunes adhérentes, Alexia Guignard, l’émission Pourquoi pas vieilles débarque sur les ondes de Radio Evasion !