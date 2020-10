Culture et vous ! L’émission « globale »

De la culture oui mais de la culture PO-PU-LAIRE ! Une émission qui vous parle d’une culture pop, d’une pop culture qui rassemble autour d’une table un Big Lebowski, un David Bowie, un Bill Murray et 2/3 punks.

Cette émission vous propose d’aller à la rencontre d’artistes, de films, de mouvements qui ont bâtis ce qu’on peut appeler la contre culture. Alors attachez vos ceintures, c’est parti pour un voyage au coeur d’univers surprenants remplis de héros cultes et de références mythiques.

L’émission d’octobre : Culture et vous part à l’assaut de la plus célèbre des chauves souris : le Batman. Nous allons nous intéresser à son évolution dans le monde du 7ème art, de ses débuts remarquables à ses erreurs remarquées. Pour cette première émission, nous nous intéresserons à sa naissance au coeur d’une Amérique puritaine. Nous nous parlerons ensuite des films de Tim Burton, comment il a si bien réussi à intégrer son univers à celui de chevalier noir. Comment il a réussi à jongler entre sa vision du personnage, les demandes de la Warner et les exigences des fans. Et bien entendu on n’oubliera pas tous les méchants déjantés qu’a du affronter le Batman durant cette saga Burtonienne. Bien sûr, nous ne pouvions pas passer à côté des fameux films de Nolan qui ont relancés le mythe du Dark Night, mais ça c’est pour la prochaine émission… alors restez connectés !