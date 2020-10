La 29e dimension, une association du Finistère qui décrypte la science-fiction

L’univers de la science-fiction est si riche que tout le monde devrait pouvoir y puiser… Contrairement à ce que véhiculent encore les clichés, les jeunes garçons sont loin d’être le seul public de ce vaste genre littéraire mais aussi télévisuel, cinématographique, bédéique … Les visages de la SF vont de Jules Verne à Christopher Nolan, de Mary Shelley à Sigourney Weaver …

C’est pour balayer ce vaste domaine et surtout le faire découvrir au public le plus large possible que l’association La 29e dimension a été créée à Quimper. Ses membres se donnent une mission quasi pédagogique par de multiples actions : publication d’un fanzine réalisé par et pour les adhérents, expositions en salon ou convention, rencontres entre fans de SF, cafés science-fiction, projections-débat…

Les multiples sous-genres de la science-fiction

L’association a même édité deux brochures qui détaillent les principaux sous-genres de la science-fiction :

le space opera qui a pour cadre l’univers parfois lointain et met en scène des rapports politiques interplanétaires voire intergalactiques complexes (Star wars en est un exemple célèbre)

la hard science-fiction qui colle au plus près des connaissances scientifiques en les extrapolant

la fantasy qui met en scène des êtres imaginaires (Le seigneur des anneaux de Tolkien)

le fantastique qui introduit des éléments d’étrangeté dans une réalité presque banale (Stephen King en est un spécialiste)

le post-apocalyptique, en pleine fin du monde (ou d’un monde)

l’uchronie qui revisite la chronologie historique en changeant un élément du passé (Hitler n’est jamais arrivé au pouvoir, Kennedy n’a pas été assassiné)

la dystopie qui imagine un futur sombre

l’utopie qui imagine un futur riant

le voyage temporel, un genre à lui tout seul

les zombies (qui se mêlent souvent au post-apocalypique)

et bien d’autres…

Retrouvez les chroniques de Guillaume Volant, président de l’association dans l’émission Vous reprendrez bien un peu de science-fiction ?