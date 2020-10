Succession : un portrait sombre et acerbe de la Françafrique

Patrick Cargnelutti sort son deuxième ouvrage. Intitulé Succession (aux éditions Piranha), le livre dépeint les turpitudes et les ingérences permanentes de l’État français sur le continent africain.

Succession, c’est un roman noir et le but du roman noir, c’est justement d’examiner la réalité à la loupe et de montrer ce que tous les autres médias ne montrent pas. L’histoire se déroule dans un pays imaginaire, le Kimbavu avec d’immenses ressources forestières et minières. Ce pays d’Afrique équatoriale, avec un petit côté Corée du Nord (du point de vue amabilité et relations internationales), excitent bien des convoitises. Ce roman est également un récit du quotidien, toutes les puissances occidentales sont en lice pour arriver à exploiter les richesses du Kimbavu et la France est bien placée parce que c’était l’ancienne puissance coloniale. Ultra documenté et effarant, Succession nous rappelle à chaque instant l’envers du décors. Patrick Cargnelutti nous raconte le fond et les contours de son ouvrage.

Patrick est animateur de l’émission des Polars et des Notes depuis 2013 et anime son blog littéraraire Quatresansquatre.

NB de la rédaction : Ceci n’est pas un message publicitaire, le livre est super