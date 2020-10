Balade botanique au bord de la Doucine à Lopérec

Les jeudis de l’été à Lopérec sont botaniques et emmenés par Hervé Guirriec auteur de plusieurs livres sur les plantes du Finistère, des pommes aux fleurs, en passant par les légumes, édités par Locus Solus.

En ce mois d’août 2020, on se penche sur les plantes sauvages et communes des bords de la Doucine, la rivière qui traverse le village. L’association Vivre à Lopérec a réaménagé ses rivages en espace boisé, avec également quelques prés, un chemin de petite randonnée et un verger conservatoire de poiriers anciens réalisé avec l’association Arborepom.

Des plantes communes parfois vertueuses ou très dangereuses

Rumex, angélique, ronce ou sureau, les plantes qui bordent la Doucine sont très communes en général. On prête à certaines des vertus (la Reine-des-prés qui contient de l’acide salicylique à l’origine de l’aspirine), à d’autres des histoires folkloriques ou historiques, et d’autres encore sont des poisons violents comme l’oenanthe safranée (petite ciguë) ou la baie d’Arum. Avec Hervé Guirriec, on suit autant l’histoire humaine que celle des plantes. Et on découvre au passage un endroit charmante de Lopérec, commune aux portes des monts d’Arrée.