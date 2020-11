Ammar808 : l’électro Pan-Maghrébin à découvrir vite !

Qu’obtient-on lorsqu’on mélange de la musique Pan-Maghrébine avec une boite à rythme efficace ?

“Global Control/Invisible Invasion”, un nouvel album concocté par Ammar 808.

De son vrai nom Sofyann Ben Youssef, cet artiste réinvente la musique Nord-Africaine à l’aide de bidouillages éléctroniques. Il parle, dans cet album, d’Indouisme à travers un prisme futuriste, un univers de science fiction dans lequel les robots remplacent les Hommes au travail, et où les échanges commerciaux se font à travers l’espace. Univers dans lequel nous commençons déjà à vivre.

L’artiste Ammar 808, actif depuis 2 ans, travaille avec des artistes de différentes nationalités comme le flutiste Indien K.L. Sreeram, et s’inspire de l’histoire de différents peuples et cultures.

Sur Global Control/Invisible Invasion, les influences indiennes se font plus que jamais resentir. Le Titre Maha Ganapati, est une référence directe au dieu Ganesha, un des dieux indoux les plus populaires, reconnaissable à sa tête d’éléphant. Les paroles du titre “Ey Paavi” proviennent quant-à-elles directement d’une épopée mythologique Hindoue, nommée le Maha bharata.

C’est un album dansant mais profond que nous offre Ammar808, dans lequel une réelle tension est présente en permanance. L’artiste nous présente de la plus belle des manières ses influences musicales. Un délicieux mélange de tradition et de modernité, pour un résultat des plus futuristes.

Cliquez sur ce lien pour le Bandcamp d’Ammar808.

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « Geeta Duniki » et « Ey Paavi ».