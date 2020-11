La coldwave Russe de Nochnaya Igroteka

Nous partons pour les régions froides de l’Europe, dans la ville de Nijny Novgorod, à l’est de la Russie. Originaire de cette ville, Nochnaya Igroteka. Ce groupe joue de la coldwave. Une musique froide et planante comme l’indique son nom, démocratisée en grande partie par le groupe légendaire The Cure.

Nochnaya Igrotekav, très jeune groupe Russe, est né il y a 3 ans. Peu d’informations circulent actuellement à leur sujet pour le moment. Hormis quelques concerts dans leur région natale, le groupe de coldwave préfère rester dans l’anonymat.

Des mélodies de guitare et aérées, un rythme entrainant, une batterie synthétique et un chant plaintif, voici les principaux éléments de la coldwave. Nochnaya Igroteka ne déroge pas à la règle de ce genre qui s’impose ou plutôt se réimpose de plus en plus.

En effet, la coldwave qui s’était imposée dans les années 80, regagne du terrain. Bizarrement, les groupes remettant ce genre au goût du jour nous viennent majoritairement d’Europe, comme par exemple Molchat Doma originaire de Biélorussie, ou Lebanon Hanover originaire d’Allemagne, à écouter absolument.

Cliquez sur le lien pour accéder au Bandcamp du groupe.

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « Point Shoes » et « Chocolate ».