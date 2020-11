La pop multicolore de Le Couleur avec son dernier album : Concorde

Le couleurs, évolue dans un univers largement influencé par les années 60/70. Musicalement d’abord, de part certaines lignes de basses, le son des claviers, ou à travers la voix et les mélodies que la chanteuse exploite, mais les années 70, marque également le visuel du groupe. A travers des looks couleurs saumon et bleu ciel, des moustaches épaisses, des lunettes de soleil fines et des maquillages prononcés.

Leurs dernier album qui s’appelle “Concorde”, a vu le jour en septembre dernier. Cet album, c’est un pas de plus que fait le groupe vers les années 60/70. Un choix qui se remarque directement, grâce à sa pochette aux tintes pâle qui rappellent directement celles des photographies argentiques.

Le nom de cet album, “Concorde”, renvoie directement à l’avion du même nom. Le Concorde, est un avion ayant été mis en service en 76. C’était un avion dit supersonique, ce qui signifit qu’il volait à une vitesse supérieure à celle du son. Il fût populaire grâce à l’avancée technologique qu’il représentait, l’élégance chic et moderne qu’il possédait, mais également pour son triste accident le 25 juillet 2000, causant la mort de 113 personnes durant un trajet entre Paris et New York.

Cet avion et son histoire inspirent énormément le groupe. La chanteuse du groupe, Laurence, dit s’être prise de fascination pour ce projet avant-gardiste à la fin tragique. Un “crash” mortel qui lui inspira une forme de sensualité macabre. A travers ce nouvel album, Le couleurs exploite également les mouvements des années 60/70 pour faire un parallèle avec les luttes sociales actuelles. A travers le morceau “Train de minuit”, le groupe parle en faveur des libertés vestimentaires et sexuelles, en mettant en avant le Monokini, maillot de bain pour femmes ayant la particularité de laisser la poitrine à l’aire libre. A travers ce morceau, Laurence, la chanteuse, n’hésite pas à se livrer également sur son orientation sexuelle.

Cliquez sur le bandcamp de Le Couleur.

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « Comme une Fin du Monde » et « Train de Minuit ».