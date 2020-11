Shabrang, le nouvel album cosmique de Sevdaliza

Sevdaliza est une jeune chanteuse irano-hollandaise. Elle a dû fuir l’Iran avec ses parents à l’âge de 5 ans. La famille a été accueilli en tant que réfugié politique au Pays Bas. Alors qu’elle est joueuse de basket professionnelle, Sevdaliza change radicalement de voie vers la musique. Autodidacte et indépendante, elle apprend seule à chanter écrire, composer produire mais aussi réaliser.

Sa musique est inqualifiable: de l’électro au RnB, en passant par la pop, sans oublier quelques sonorités persanes. En deux mots: imprévisible et futuriste.

Avec ces chansons, l’artiste vient nous chercher autant sur le plan personnel, émotionnel, que politique.

Joanna est la première chanson de l’album Shabrang. Joanna représente un amour puissant et éternel. Mais surtout la plainte d’un amour non partagé.

“Heureux les fêlés, les brisés car ils laissent entrer la lumière”, Sevdaliza

Dans Oh my God, Sevdaliza chante en Farsi, sa langue d’origine. La chanteuse s’attaque aux politiques discriminatoires de l’Occident et notamment des Etats Unis vis à vis de l’Orient. L’artiste dénonce des programmes politiques inhumains.

Après cet aperçue sonore de l’univers cosmique et mystique de Sevdaliza, vous pouvez découvrir ses clips à l’esthétique soigné qui sont de simples œuvres d’art.