Stay Alive, l’album surprise de Laura Jane Grace !

L’album est disponible en écoute libre et une version physique sortira le 11 décembre. Cet album solo sonne plutôt Folk et Pop-Rock. Sa création est étroitement liée au corona-virus : la tournée de concerts avec son groupe ayant été annulée, elle en a profité pour composer cet album. Cela va même plus loin : face à l’actualité catastrophique de 2020, Laura Jane Grace n’a pas pu resté là sans rien faire. Elle a déclaré :

« Je voulais sortir ça parce que ça me donne la sensation de vivre et me permet de faire autre chose que rester là à perdre la tête pendant que le monde s’écroule.

Ce que les autres pensent de toi n’a aucune importance. Reste en vie, c’est tout. »

Stay Alive c’est 14 titres d’environ 2 minutes. 14 morceaux qui nous demandent de vivre malgré ces temps difficiles. Même si le temps passe, la vie, elle, continue ! Et ça commence par l’écoute de cet album qui nous rend résolument plus vivants !

