Molassess : groupe de rock occulte créé par la mort et destiné à former des sommets.

Aujourd’hui, nous allons parler de Molassess, groupe de rock occulte Néerlandais ayant sorti son dernier album il y a une 10aine de jours. Il s’appelle « Through the Hollow ».

Molassess est un groupe ne sortant pas de nulle part. En effet, les membres de ce groupe jouaient déjà dans The Devil’s Blood, groupe de rock occulte bien connu des fans du genre. The Devil’s blood avait à sa tête le guitariste et compositeur Selim Lemouchi, qui s’est suicidé en 2013. Molassess ne se veut pas être le successeur de The Devil’s Blood, mais ne rejète certainement pas l’importance majeure qu’à eu « The Devil’s Blood » dans la formation du groupe Molassess.

En géologie, la molasse est une couche de sédiments disposée au fond des mers ayant la particularité d’être un élément impliqué dans la création de nouvelles montagnes. C’est un clin d’œil parfait à l’essence même du projet : créé par la mort et destiné à former des sommets.

A travers ce projet, Farida Lemouchi, chanteuse du groupe et sœur de Selim Lemouchi, y parle de son deuil, comme celui des autres membres de Molassess.

Molassess, a sorti son dernier album « Through the Hollow » il y a quelques jours. C’est un album fort avec de longs passages envoutants et des mélodies très particulières, pour un résultat presque fantomatique. La voix de la chanteuse possède une certaine puissance qui capte l’attention et la fait complètement ressortir du reste de la musique. La basse également, ne se contente pas de suivre les autres instruments, mais a une identité forte, la distinguant.

« Through the Hollow », un album captivant et un hommage réussi.

Cliquez sur le lien ci-dessus pour accéder au Bandcamp du groupe.

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « The Devil Lives » et « Death Is ».