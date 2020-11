La bibliothèque de l’évêché de Quimper

La bibliothèque diocésaine de Quimper est assez loin de la cathédrale Saint-Corentin ; l’ancien palais de l’évêché abrite désormais le musée départemental breton. L’actuel bâtiment du diocèse est situé rue de Rosmadec. Outre les bureaux, on trouve dans cet ensemble construit par les jésuites au 19e siècle un jardin, des archives et …la bibliothèque.

Une belle salle de lecture

C’était autrefois la bibliothèque des jésuites. On peut la visiter à l’occasion des journées du patrimoine. C’est là qu’est la bibliothèque ancienne. Un fond ancien concerne les livres qui datent d’avant l’invention de l’imprimerie (les incunables) jusqu’ à 1810, date à laquelle la fabrication des livres est véritablement industrialisée.

A Quimper, le plus ancien livre conservé date de 1478. A la Révolution, les biens du clergé ont été confisqués et les livres de l’évêché de Quimper n’y ont pas échappé. Mais au début du 19e les ouvrages de théologie et de droit canon ont été restitués à l’évêché de Quimper. Le fonds compte actuellement plus de 4000 livres.