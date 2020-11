Qui veut soutenir et tester le 3-5-7 jeu de société 100% finistérien ?

Un jeu de cartes rêvé à Roscanvel….

Yoann Bâton organise des jeux de piste et des rallyes dans le cadre de l’association d’animation de Roscanvel dont il fait partie. A cause de l’épidémie, l’activité de l’association a été très calme. Est-ce pour cette raison qu’il a rêvé d’un jeu de société qui semblait très amusant dans son sommeil ? Son entourage, et notamment sa femme Audrey, l’ont incité à fabriquer une maquette du jeu et à le tester en famille.

Ainsi est né le 3-5-7 jeu de 90 cartes qui consiste à surenchérir sur la mise précédente jusqu’à ce qu’on ne puisse plus monter… le dernier remporte le tas de cartes et le jeu continue jusqu’à épuisement des cartes. Pas de calcul à faire, tout est inscrit sur les cartes.

bientôt imprimé à Quimper !

Pour faire passer le jeu du rêve à la réalité, il a fallu s’atteler au design mais aussi à la conformité avec la réglementation sur les jeux et jouets. Puis il a fallu trouver un éditeur et c’est finalement une imprimerie de Quimper qui a accepté d’imprimer les 500 exemplaires. Il s’agit donc d’un jeu 100 % made in Finistère. Il a été testé et approuvé par plusieurs familles (on peut y jouer dès 8 ans) car les parties sont rapides et il existe plusieurs variantes de jeu.

Le financement participatif avance bien, il vous reste jusqu’au 11 novembre pour le pré-commander ou simplement le soutenir sur Kengo.