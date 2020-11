Des Polars et des Notes #72 : Polices parallèles…

Un sujet récurrent de la littérature noire, mais aussi des journaux et autres médias, que ces groupes de l’ombre, en marge des lois ou nées d’une perversion d’un système s’éloignant de la démocratie. Qu’elles soient issues d’un pouvoir politique désireux de se créer sa propre milice, en-dehors de toutes les règles constitutionnelles, d’une aberration idéologique, ou d’une minorité ethnique – afro-américaine en ce qui concerne le roman dont nous allons parler -, contrainte de mener ses propres enquêtes car la police officielle, raciste, corrompue et complice, ne fera aucun effort pour l’assister, les polices parallèles se rencontrent sur tous les continents et de tous temps.

Directement issues de la réalité historique ou d’une fiction qui ne s’éloigne guère de ce que l’on a pu connaître, nous allons passer en revue trois polars, sortis très récemment, ayant en commun ce thème des dérives politiques en matière de maintien de l’ordre, avant de nous intéresser à une collection polar tellement nouvelle qu’elle n’a pas encore publié, du scoop international !

Bonne écoute !

Sommaire :

Livres

JUSTICE DE RUE – Kris Nelscott – Éditions de l’aube – collection L’aube Noire

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Benoîte Dauvergne : suite des enquêtes mettant en scène Smokey Dalton, détective privé afro-américain dans le Chicago de la fin des années soixante, début soixante-dix, sans doute une des, sinon la plus grande série politico-sociale en cours.

Interviews

Frédéric L’Homme pour LES BOITEUX, paru aux éditions du Rouergue dans la collection Rouergue Noir. Un service de sureté occulte, la Boîte, qui a eu ses heures de gloire, sur le déclin, enquête très officieusement sur les assassinats de plusieurs flics. Un excellent polar !

Romain Slocombe nous revient avec LA GESTAPO SADORSKI, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Le retour de l’ignoble inspecteur principal adjoint du « rayon juif », Léon Sadorski, le flic collabo des Renseignements généraux, alors que le sort de la guerre est en train de basculer…

Le coin de l’édition : ce mois-ci, une collection « polar » qui n’a pas encore vu le jour, ce qui ne saurait tarder. Sa directrice, Caroline de Benedetti nous en dit plus sur Fusion, la nouvelle collection noire des éditions L’Atalante, et nous présente les premiers romans à paraître. Le crime est notre affaire !

La Zik

The Supremes : You Keep Me Hangin’ On

Scorpions : Still Lovin You

Bernard Lavilliers : L’Affiche Rouge

Jacques Higelin : Champagne

llustration : Hélène Rival https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en