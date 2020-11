Coralie Goncalves et Remi Gaubert se confient dans la navette SETU

Coralie Goncalves et Rémi Gaubert nous racontent leur lien au festival, nous partagent des souvenirs de spectacles et nous entraînent dans leur rythme.

En navette depuis la gare la gare de Quimper pour le festival, Coralie et Remi ont bien voulu se prendre au jeu de l’interview, artistes et régisseurs du festival je les questionne sur leurs impressions. Nous entendrons des extraits des performances la Caresse du Coma d’Anne Lise Le Gac présentée en 2017 et de ZB de Katerina Andreou crée pour SETU en 2019. Coralie nous propose l’extrait du livre Plasticité et sensibilité des plantes (bouturage, greffage et allélopathie en agriculture des origines à nos jours) d’Albertini Louis. Rémi lui nous fait écouter de la musique gabber avec On a mission de Clouds.

Bonne écoute !

photo : ©Clément Harpillard

Pour en savoir plus : SETU