Le pôle de santé de l’Aulne Maritime nous présente ses différentes missions de prévention

Vaccination contre la grippe

Du 2 au 7 Novembre 2020, les maisons de santé du Faou et de Hanvec mettent en place une semaine de vaccination contre la grippe saisonnière. C’est la troisième année que le pôle de santé organise cette campagne. Cette année est particulière car elle s’inscrit au sein de la pandémie mondiale du Covid 19. Il semble d’autant plus important de se faire vacciner cette année pour éviter au maximum que les places en réanimation, déjà rares, soient occupées par des personnes grippées. On dispose d’un vaccin contre la grippe, contrairement au coronavirus. Cependant, s’il est important de se faire vacciner pour soi, c’est aussi pour protéger les autres, notamment les plus à risque, qu’il est important de le faire.

Pour vous faire vacciner au Faou ou à Hanvec, il vous faut venir avec votre carte vitale et votre vaccin que vous trouverez en pharmacie.

Dépistage du Covid 19 au Faou

Depuis mardi 3 Novembre 2020, un centre de dépistage du Covid 19 a été ouvert au Faou. Vous pouvez vous faire dépister tous les matins de 9h à 11h du lundi au vendredi à la salle omnisport du Faou. Ces tests PCR sont pris en charge financièrement par les caisses de santé.

D’autre part, Catherine Coquil, coordinatrice du pôle de santé de l’Aulne maritime rappelle qu’il est important de continuer d’être suivi.e médicalement même pendant le confinement. En effet, les professionnel.le.s de santé mettent tout en œuvre pour accueillir de manière sécurisée les patient.e.s. Au printemps, certaines personnes atteintes de pathologies chroniques comme le diabète ou présentant des signes inquiétants d’affections cardiovasculaires avaient renoncé à consulter leur médecin généraliste.

Novembre, mois sans tabac

La maison de santé du Faou propose tous les lundis matins du mois de novembre des consultations gratuites de tabacologie. Ces consultations se font sur rendez-vous et se déroulent avec une tabacologue du CHU de Brest. L’objectif du pôle de santé est d’accompagner les personnes souhaitant arrêter de fumer.

Ateliers d’activités physiques

Le pôle de santé de l’Aulne maritime propose depuis le début de l’année 2020 des ateliers d’activités physiques pour les personnes atteintes de maladie chronique. Ces ateliers sont encadrés par des professionnel.le.s de santé (kiné, ergothérapeute, coach sportif,…) et s’adaptent ainsi aux soucis de santé des personnes intéressées. Trois ateliers sont proposés: atelier renforcement musculaire, atelier marche et atelier de discussion et de “pair aidance” pour pratiquer une activité physique mais aussi échanger entre personnes atteintes de maladie chroniques.

Si vous êtes intéressé.e.s par ces ateliers, il reste des places ! Vous pouvez vous renseigner au secrétariat de la maison de santé du Faou : 02 98 81 95 55

Toutes ces actions et ateliers de prévention proposés par le pôle de santé sont mises en œuvre dans le respect strict des mesures sanitaires.