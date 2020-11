A la découverte des ateliers d’insertion de Don Bosco à Port-Launay

Don Bosco est une association qui intervient auprès des personnes handicapées et âgées, et dans les domaines de la protection de l’enfance, de l’insertion sociale et professionnelle, de l’accompagnement des personnes sous main de justice et de l’éducation à l’environnement.

Jardin partagé et atelier création de meubles

L’association a mis en place un atelier d’insertion à Port-Launay en répondant à une demande du conseil départemental. La commune a mis à disposition de l’atelier une petite parcelle de terrain à côté de la petite gare de Châteaulin. L’idée est d’y créer un jardin partagé et partageur, un lieu de mixité sociale. En effet, au delà des personnes participant aux ateliers de l’association, les habitant.e.s des communes alentours sont convié.e.s à participer. Le “jardin partageur” a aussi volonté d’être un espace pédagogique notamment à destination des plus jeunes. Les enfants pourront ainsi voir l’évolution d’une plante, de la graine au légume.

Alors que le projet du “jardin partageur” avance petit à petit, les personnes inscrites dans ce parcours d’insertion se retrouvent autour des scies, des marteaux et des vis. Les créations sont multiples (bibliothèque, jardinière, jeux en bois,…), dont une partie sera bientôt mise en vente dans le hall de l’atelier.

Recréer du lien social

Au sein de cet atelier, les personnes bénéficiant des minimas sociaux peuvent rencontrer une conseillère d’insertion afin de débloquer des situations diverses (santé, justice, famille, emploi,…). Mais au delà de la notion d’insertion, l’accent est donné au collectif, à l’entraide et surtout au plaisir. En effet, la première demande des participant.e.s aux ateliers est de recréer du lien social. C’est une bonne ambiance qui règne sur l’atelier où tout le monde se donne des coups de mains au cours des différentes activités.